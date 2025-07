I FUOCHI D’ARTIFICIO A CASARGO E MOGGIO OLTRE IL MALTEMPO

CASARGO/MOGGIO – I fuochi d’artificio della domenica sera, momento culminante della Festa della Madonna del Carmine a Casargo e Moggio, hanno illuminato la Valsassina proprio nel breve intervallo concesso dal maltempo, che sta tuttora colpendo il lecchese, regalando ai presenti uno spettacolo che sembrava impossibile fino a poche ore prima.

In entrambe le località, la domenica è stata scandita da acquazzoni intermittenti e cieli cupi, tanto da mettere a rischio la tanto attesa conclusione della festa. Ma fortunatamente, al calar della sera, le nuvole si sono temporaneamente diradate, aprendo uno spiraglio di serenità — giusto in tempo per i fuochi.