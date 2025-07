SESSANT’ANNI DI STORIA: GRANDE FESTA A TACENO PER IL GRUPPO ALPINI

TACENO – Una domenica da ricordare quella del 27 luglio a Taceno, dove si sono celebrati i sessant’anni di fondazione del Gruppo Alpini locale. La manifestazione ha visto la partecipazione di tantissime persone e il coinvolgimento della Banda Risveglio di Ballabio che ha accompagnato i momenti più toccanti della giornata.

Tra applausi, bandiere e tanto entusiasmo, il paese si è stretto attorno agli Alpini per rendere omaggio a una storia lunga e ricca di valori, sacrifici, solidarietà e impegno nei confronti della comunità.

Non sono mancati i messaggi di augurio e riconoscenza da parte dei rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco Alberto Nogara, che ha però sottolineato la difficoltà nel coinvolgimento delle giovani generazioni nelle penne nere. A questa osservazione ha voluto rispondere direttamente il capogruppo Invernizzi. “Siamo consapevoli che oggi è sempre più complicato tramandare la tradizione alpina tra i giovani. Tuttavia, stiamo lavorando per studiare nuove soluzioni e rinnovare il nostro impegno, prendendo spunto anche da modelli come quello svizzero, in cui il corpo alpino viene riorganizzato su base volontaria e con uno sguardo più moderno”.

L’idea di una “rifondazione” aperta alle esigenze dei tempi attuali è stata accolta con interesse. Gli Alpini tacenesi non intendono certo arrendersi alle difficoltà, consapevoli del ruolo fondamentale che la loro presenza rappresenta per la comunità.

La cerimonia, sentita e partecipata, si è conclusa tra foto ricordo, abbracci, musica e il tricolore che continua a sventolare alto, testimone di una storia che guarda al domani senza dimenticare le proprie radici. Sessant’anni insieme, per Taceno e per gli Alpini, rappresentano motivo di orgoglio, ma anche un trampolino per nuove sfide e rinnovati entusiasmi.