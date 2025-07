SOCCORSO ALPINO, QUATTRO INTERVENTI (DUE AL GIIR) DOMENICA IN VALLE

VALSASSINA – Quattro interventi ieri, domenica 27 luglio, hanno coinvolto i tecnici della Stazione Valsassina-Valvarrone della XIX Delegazione Lariana.

Nella mattinata, durante la manifestazione sportiva del Giir di Mont a Premana sono stati soccorsi due atleti. Sul posto l’elisoccorso di Como di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza. Presente anche un sanitario del CNSAS.

Il terzo intervento si è svolto nella valle di Desio, territorio comunale di Cremeno, per un escursionista precipitato in un canale, recuperato dall’elisoccorso di Sondrio di AREU, in collaborazione con la squadra territoriale del CNSAS.

Ultima operazione verso le 15:30 sul Monte Legnone, per il soccorso e recupero di un escursionista infortunato. Sul posto l’elisoccorso di Como; i soccorritori della Stazione erano in piazzola a disposizione per eventuale supporto alle operazioni.

RedCro