DOMANI A PAGNONA LA RAMPEGADA, TRA CORSA IN MONTAGNA E MTB

PAGNONA – Domani, domenica 3 agosto, torna a Pagnona l’atteso evento sportivo estivo della Rampegada, che combina corsa in montagna e mountain bike lungo un tracciato impegnativo di 10,5 km con 800 metri di dislivello. La gara podistica celebra la sua 49ª edizione, mentre quella in bici è giunta alla 31ª.

La partenza è fissata a Pagnona (825 m slm), con arrivo all’Alpe di Campo (1675 m), attraversando suggestivi tornanti e località locali. In palio c’è il Trofeo Andrea Zaccagni, e non mancano premi speciali per chi saprà superare i record di tempo: 47’18” a piedi e 43’09” in MTB.

Start alle 8:40 con la gara ciclistica, seguita 5 minuti dopo dalla corsa a piedi.

