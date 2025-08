BANDO RIFUGI 2024, 950 MILA EURO PER 5 PROGETTI NEL LECCHESE

LECCO – La Regione Lombardia ha approvato un nuovo incremento della dotazione finanziaria del “Bando rifugi 2024”, destinando ulteriori 5 milioni di euro a fondo perduto grazie alle risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) – annualità 2025. Questo intervento consente lo scorrimento della graduatoria delle domande già ammesse a contributo lo scorso 6 giugno.

Con questo stanziamento sono stati finanziati altri 24 progetti a livello regionale, che si aggiungono ai 23 già approvati. In provincia di Lecco sono stati ammessi a contributo 5 nuovi interventi per un importo complessivo di 958.243 euro, così suddivisi: Club Alpino Italiano sezione di Milano, rifugio ‘Porta’ ad Abbadia Lariana (271.566 euro); Club Alpino Italiano sezione di Lecco, rifugio ‘Lecco’ (290.898 euro); tre soggetti privati con sede nei comuni di Lecco (21.726 euro); Mandello del Lario (189.004 euro); Primaluna (185.049 euro).

“Investire nella riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici significa investire nella sicurezza, nell’accoglienza e nell’identità del nostro territorio – dichiara il sottosegretario regionale Mauro Piazza – Con queste risorse sosteniamo strutture fondamentali per il turismo e per l’escursionismo, promuovendo innovazione, accessibilità e sostenibilità ambientale.”

Il Bando Rifugi 2024, avviato nel luglio 2024, finanzia interventi di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei rifugi alpinistici ed escursionistici. Gli investimenti mirano a rafforzare l’innovazione tecnologica, aumentare la sicurezza, migliorare l’accessibilità e l’efficienza energetica, oltre a mitigare i rischi naturali, contribuendo così alla valorizzazione sostenibile delle strutture montane.

Con questi ulteriori fondi, Regione Lombardia prosegue il suo impegno concreto per lo sviluppo delle aree montane e la valorizzazione del patrimonio naturale e infrastrutturale del territorio.

“Ringrazio l’assessore regionale Massimo Sertori per l’impegno e l’attenzione costante verso le nostre montagne – conclude Piazza –. Con questi nuovi fondi Regione Lombardia conferma la sua volontà di investire in modo concreto e mirato nello sviluppo delle aree montane, valorizzando il patrimonio naturale e le strutture che lo rendono fruibile in sicurezza.”