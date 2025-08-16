GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA PROCESSIONE DI SAN ROCCO A PRIMALUNA

PRIMALUNA – Una comunità raccolta e partecipe ha preso parte, nella serata dedicata a San Rocco, alla tradizionale processione per le vie di Primaluna. A rendere ancora più suggestivo il momento sono stati gli Sbandieratori della Torre di Primaluna, che hanno aperto il corteo con i loro colori e movimenti scenografici. Alla celebrazione hanno presenziato il sindaco Mauro Artusi e la vicesindaco Claudia Paroli, insieme a numerosi fedeli. Durante la sua riflessione, don William ha richiamato l’importanza della diplomazia e della testimonianza viva della fede, citando il Vangelo:

“Il Signore ci dice: io sono in mezzo a voi non solo con le parole ma con i fatti. È morto, ma al terzo giorno è risorto. Non abbiate paura davanti ai tribunali del mondo”.

Il sacerdote ha poi rivolto un pensiero diretto alla comunità:“Le chiacchiere ci sono anche in paese, ma chiediamo la grazia per Primaluna e per tutta la comunità pastorale: la grazia di essere persone sapienti”.

Un momento di fede condivisa e tradizione, che ancora una volta ha visto Primaluna stringersi attorno al proprio patrono.

C.A.M.