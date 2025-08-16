CONCERTO DI FERRAGOSTO A BARZIO: SUPER PUBBLICO PER LA BANDA S. CECILIA

BARZIO – Grande partecipazione e applausi per il tradizionale concerto di Ferragosto della Banda Santa Cecilia di Barzio, che si è tenuto il 14 agosto in piazza Garibaldi. Un pubblico numeroso, composto da residenti, villeggianti e turisti, si è radunato nella suggestiva cornice del centro paese per un appuntamento ormai imprescindibile dell’estate barziese.

Sul palco, il Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio, diretto dal maestro Iose Ratti, ha proposto un ricco programma che ha saputo coinvolgere grandi e piccoli. La serata è stata impreziosita dalla partecipazione della voce solista Celeste Castelnuovo, che ha regalato al pubblico emozioni intense e preziose interpretazioni.

Un meritato plauso agli organizzatori, ai musicisti e a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida serata di cultura e condivisione.

RedBar

Immagini courtesy Marco Ganassa