TRUFFA A PASETTI AUTO DI MARGNO, HACKERATO IL PROFILO AUTOSCOUT24?

MARGNO – Un nuovo caso di truffa nel mondo della compravendita di auto online interessa direttamente la Valsassina: in questi giorni è stata infatti colpita la concessionaria Pasetti Auto, con sede a Margno. Il profilo ufficiale della concessionaria su AutoScout24 sarebbe stato hackerato, e numerosi veicoli sarebbero stati pubblicati a nome dell’azienda ma senza alcun legame reale con essa. L’allarme è stato lanciato direttamente dai titolari: “Il sito Pasetti Auto su AutoScout è stato hackerato. Le auto inserzionate non sono nostre, sono truffatori. Aspettiamo lunedì per bloccare tutto”.

La dinamica della truffa ricalca quella già vista un anno fa a Chiavenna, dove il Garage Boffi fu vittima di un raggiro simile e il sospetto è che gli hacker siano gli stessi. In quel caso, i truffatori si erano spacciati per intermediari del garage, proponendo veicoli a prezzi inferiori rispetto agli annunci ufficiali e richiedendo caparre ingenti. Alcuni acquirenti, attratti dalle offerte, avevano versato decine di migliaia di euro per auto mai esistite.

Nel caso di Pasetti Auto, i malviventi avrebbero sfruttato il profilo ufficiale su AutoScout24, pubblicando annunci fraudolenti con foto e descrizioni verosimili ma prezzi inferiori. Pasetti Auto ha avviato le pratiche per ripristinare il controllo del proprio profilo e ha invitato tutti gli utenti a non effettuare alcun pagamento e a segnalare immediatamente le inserzioni sospette.

Diverse le buone pratiche per evitare di cadere in queste trappole ben architettate. Tra i consigli principali: diffidare di offerte troppo allettanti, non inviare mai documenti personali, non effettuare pagamenti anticipati e contattare direttamente il venditore tramite canali ufficiali.