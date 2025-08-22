BARZIO: AFFIDATO A GEOSFERA LO STUDIO IDRAULICO SUL TORRENTE FIUMETTA

BARZIO – Il Comune di Barzio ha disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, di un incarico professionale per la redazione di uno studio idraulico e idrogeologico di dettaglio sul torrente Fiumetta (nelle immagini in questa pagina), nel tratto adiacente alla ex tensostruttura comunale.

Un “mistero”, questa nuova struttura polifunzionale (la cui progettazione e realizzazione risale al precedente mandato amministrativo del Comune barziese), ancora chiusa forse perché troppo vicina al torrente – essendo stata collocata a soli 1,80 metri di distanza – quando il regolamento di polizia idraulica vigente prevede la distanza di almeno 10 metri tra un corso d’acqua e qualsiasi nuova costruzione. Come in questo caso specifico.

Lo studio si inserisce nel quadro degli interventi di manutenzione straordinaria già programmati sul corso d’acqua, finanziati anche grazie a un contributo del Consorzio B.I.M. di 40mila euro. E si rende necessario per verificare la compatibilità delle opere previste e garantire il rispetto delle norme di polizia idraulica, in particolare proprio per la distanza minima dai corsi d’acqua.

L’incarico è stato affidato allo Studio Associato di Geologia Geosfera di Varese, con un importo di 3.000 euro oltre oneri e IVA, per una spesa complessiva di 3.806,40 euro. Il provvedimento, firmato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, assume valore contrattuale immediato e avrà efficacia fino al termine dell’anno 2025.

Con questo atto, l’amministrazione punta a un corretto inquadramento tecnico del torrente, condizione necessaria per procedere ai futuri interventi di sistemazione idraulica e messa in sicurezza.

