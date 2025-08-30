ANGELO COLOMBO LASCIA TEO MAT. APRIRÀ IL SUO “LABORATORIO TRIAL”

CREMENO – Dopo quasi nove anni trascorsi al fianco di Matteo Grattarola, campione simbolo del trial italiano e internazionale, per Angelo Colombo da Cremeno è arrivato il momento di voltare pagina. Una decisione non facile, maturata al termine di un percorso che non è stato solo sportivo, ma soprattutto umano.

Al fianco di Teo Mat, Colombo ha vissuto un’avventura irripetibile:

-due titoli mondiali

-due titoli europei

-i primi podi nella massima categoria internazionale

-la prima vittoria in TrialGP (indelebilmente tatuata sulla pelle)

-otto campionati italiani consecutivi

Ma al di là dei numeri, ciò che resta più impresso è il legame nato in questi anni: “Con Teo non è stato solo lavoro – racconta Colombo – siamo diventati come fratelli. Abbiamo condiviso momenti bellissimi e momenti durissimi, quelli che ti segnano e ti legano per sempre”.

Al termine di questa stagione, però, le strade dei due si dividono. A Grattarola resta l’augurio di continuare a regalare emozioni ai tanti appassionati, mentre per Angelo inizia un nuovo capitolo: la nascita del suo Laboratorio Trial, una realtà che unisce officina e formazione. “Non sono un fenomeno a fare salti spettacolari o passaggi impossibili – ammette con sincerità Colombo – ma credo di avere tanto da trasmettere dal punto di vista teorico e tecnico. In questi anni ho potuto osservare e lavorare da vicino con piloti di altissimo livello: questo mi ha fatto crescere, migliorare, capire e raccogliere un bagaglio di esperienza che oggi voglio mettere a disposizione dei ragazzi”.

L’obiettivo è chiaro: avvicinare i giovani al trial e seguirli in maniera professionale, con la passione di chi lo considera molto più di uno sport. “Il trial – sottolinea Colombo – è una vera scuola di vita. Ed è proprio questo che voglio trasmettere: la capacità di affrontare le difficoltà, di crescere con impegno e rispetto, e di vivere questo mondo con entusiasmo”. Un ringraziamento speciale va, naturalmente, al campionissimo di Margno Matteo Grattarola: “Grazie Teo, per tutto. Le nostre strade ora si separano, ma resteremo legati per sempre”. Con queste parole, Angelo Colombo archivia una delle pagine più belle della propria carriera e apre un nuovo orizzonte, pronto a trasformare la sua esperienza in un punto di riferimento per le nuove generazioni del trial.

C. A. M.