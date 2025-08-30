CALCIO: STASERA LECCO-TRIESTINA, MISTER VALENTE PUNTA SUI NUOVI

LECCO – Il Lecco si prepara a scendere in campo stasera, sabato 30 agosto alle 18 contro la Triestina, in una trasferta che si preannuncia tutt’altro che ordinaria. Tra le incertezze legate alla situazione societaria degli alabardati e le ultime ore di mercato, mister Federico Valente mantiene il focus sulla prestazione: “Alle 18 saremo in campo, ci siamo preparati per questo”.

I blucelesti hanno lavorato con intensità durante la settimana, puntando a consolidare la condizione fisica e l’amalgama tra i nuovi arrivati …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS