BALLABIO: TORNA LA “BONGIO TRIP”, CORSA IN MONTAGNA APERTA A TUTTI

BALLABIO – Il 31 agosto Ballabio ospiterà la 31ª edizione del Bongio Trip, una gara di corsa in montagna non competitiva aperta a tutti e organizzata dal CAI Ballabio e l’ASD Frignetta in collaborazione con il CAI Lecco “Riccardo Cassin”. L’evento, sostenuto anche dall’associazione Oltretutto 97, promette una giornata di sport, natura e solidarietà.

Le iscrizioni sono aperte il giorno stesso, dalle 8 alle 9:45 nella sede CAI Ballabio, con partenza libera a partire dalle 8:30. Il costo di partecipazione è di 12 euro per concorrente singolo, 12 euro per il capofamiglia, 6 euro per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare, e 6 euro per giovani under 14. È garantito il pacco gara ai primi 120 iscritti, mentre per i bambini piccoli è richiesta la partecipazione autonoma.