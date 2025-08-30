FOTO: DAI PIANI DI BOBBIO LA PRIMA NEVE SUL PIZZO TRE SIGNORI

PIANI DI BOBBIO – Il paesaggio della Valsassina si veste d’inverno, anche se l’estate non ha ancora lasciato del tutto il passo. Dai Piani di Bobbio, la vista sul Pizzo Tre Signori regala uno spettacolo suggestivo: la prima neve ha imbiancato la cima, creando un contrasto affascinante con i verdi pendii sottostanti e le nuvole basse che avvolgono il paesaggio.

La fotografia cattura l’essenza di questo momento sospeso tra le stagioni. Il bianco della neve, ancora sottile ma deciso, si posa sulle rocce della vetta, mentre la nebbia danza tra le vallate, rendendo il panorama quasi irreale. In primo piano, i prati ancora verdi e gli impianti della funivia ricordano che siamo alle porte dell’autunno, ma già con lo sguardo rivolto all’inverno.

È un’immagine che parla di transizione, di attesa e di bellezza naturale. Un invito a riscoprire la montagna anche fuori stagione, quando il silenzio e la luce creano atmosfere che solo chi sa osservare riesce a cogliere.

RedVal