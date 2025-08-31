CORTENOVA, VANDALISMI LUNGO LA CICLABILE: DANNEGGIATE LE RECINZIONI

CORTENOVA – La pista ciclabile che attraversa il territorio comunale di Cortenova è stata recentemente presa di mira da ignoti vandali, lasciando dietro di sé danni visibili e un forte senso di indignazione tra i residenti.

Le immagini scattate da cittadini mostrano chiaramente recinzioni in legno spezzate, strutture piegate e travi divelte. In uno dei punti colpiti è stato rinvenuto un grosso sasso, presumibilmente utilizzato per colpire e rompere una delle strutture. Un gesto che non lascia spazio a dubbi: si tratta di un atto deliberato e violento.

La ciclabile, frequentata ogni giorno da famiglie, sportivi e turisti, rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale e un simbolo di vivibilità. Il danneggiamento di queste strutture non è solo un problema estetico, ma un attacco al senso civico e al rispetto per il bene comune.

“È doloroso vedere come un luogo pensato per il benessere di tutti venga trattato con tanta superficialità,” commenta un residente. “Serve più attenzione e rispetto da parte di tutti.”

L’appello è rivolto alla cittadinanza: segnalare episodi sospetti, promuovere il rispetto per il territorio e contribuire alla sua tutela sono gesti fondamentali per preservare ciò che rende Cortenova un luogo accogliente e vivibile.

