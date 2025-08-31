DOPO LECCO-TRIESTINA 1-1: LE PAROLE DI MISTER VALENTE E MARWANE KRITTA

LECCO – Dopo il pareggio agrodolce per 1-1 tra Lecco e Triestina, che ha visto l’alabardato D’Urso rispondere alla rete del bluceleste Ferrini, ecco le dichiarazioni del mister Valente e del difensore Marwane Kritta.

Secondo mister Valente, il pareggio ha evidenziato le difficoltà nella gestione del vantaggio: “Abbiamo avuto lucidità per 70 minuti su 90, ma quando eravamo in possesso ci è mancata la qualità nel passaggio. Quando vai sopra 1-0 devi portarla a casa …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS