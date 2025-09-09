INCIDENTE A CORTENOVA TRA DUE AUTO: FERITI E CODA SULLA PROVINCIALE

CORTENOVA – Incidente stradale lungo la Strada Provinciale 62 della Valsassina nella tarda mattinata di oggi, martedì, intorno alle 13:40. Nello scontro sono rimaste coinvolte due automobili e due persone, due uomini di 25 e 47 anni, uno dei quali inizialmente trattato in ‘codice rosso‘. Nell’impatto, una macchina si sarebbe ribaltata, l’altra finita nel campo sottostante la strada. Mobilitate un’automedica e due ambulanze di Soccorso Bellanese e SCV di Introbio. Allertati Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e l’assistenza ai feriti sono tuttora in corso. Non sono ancora note le condizioni precise delle persone coinvolte. Il traffico lungo la Provinciale ha subito rallentamenti durante i soccorsi e per la rimozione dei veicoli.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30/Uno dei feriti classificato in codice “verde”

RedCro