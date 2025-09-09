DIMESSI I 9 INTOSSICATI ALLE BETULLE. PROSEGUONO LE INDAGINI

PIAN DELLE BETULLE – Domenica scorsa, al Pian delle Betulle, si è celebrato il 66° anniversario della consacrazione della chiesetta votiva del Battaglione Morbegno. L’evento, come ogni anno, ha richiamato un migliaio di persone; tuttavia, l’atmosfera festosa è stata turbata da un episodio di intossicazione alimentare che ha coinvolto nove persone presenti alla festa, di età compresa tra i 53 e gli 84 anni. I pazienti sono stati ricoverati, ma fortunatamente, già il giorno seguente, sono stati tutti dimessi.

Le autorità sanitarie dell’Ats e i Carabinieri stanno ora cercando di individuare la causa dell’intossicazione. I punti di somministrazione del cibo erano numerosi, tra esercizi pubblici e strutture gestite dalla sezione Ana di Lecco, rendendo più complessa la ricostruzione.

Il presidente della sezione Ana di Lecco, Emiliano Invernizzi, ha chiarito che gli invitati serviti dalla cucina di responsabilità diretta di Ana Lecco non hanno accusato malesseri e ha spiegato: “Stiamo collaborando con Ats per capire cosa sia successo. Non è semplice, c’erano diversi punti di distribuzione; potrebbe essere stata anche l’acqua, al momento non lo sappiamo. La nostra tenda sanitaria è stata il primo punto di accoglienza per le persone colpite, prima dell’arrivo del 118 e del Soccorso alpino. Abbiamo consegnato campioni degli avanzi per le analisi“.

Anche il sindaco di Margno, Manuele Cattaneo, presente all’evento, ha commentato: “È un peccato che di una festa così bella, con tanta partecipazione, resti solo questo problema. Bisogna capire da dove è partito per evitare che accada di nuovo”.

RedCro

LEGGI ANCHE: