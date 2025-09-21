CALCIO, IL CORTENOVA PAREGGIA IN CASA 2-2 CON LA POL. FUTURA 96

Il match a Bindo si è acceso subito: al 1’ Pirillo ha colpito di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Ripamonti portando in vantaggio gli ospiti. La replica della Futura è arrivata al 3’ della ripresa con Moreschi, pronto a ribadire in rete dopo che Codega aveva parato un calcio di rigore allo stesso attaccante.

Il botta e risposta è proseguito al 23’ con Diakhate, che ha insaccato di testa su assist da calcio d’angolo di Federico Gianola, riportando avanti la formazione valsassinese. Il definitivo 2-2 è stato firmato al 43’ st da Popescu, lesto a ribattere a rete con un tap-in dopo un’altra parata di Codega.

Al termine dell’incontro, il tecnico del Cortenova Andrea Tantardini ha commentato: “Risultato giusto, con un pizzico di attenzione si poteva portare a casa la vittoria. D’altronde, è un periodo di sofferenza; abbiamo la speranza di recuperare alcuni infortunati”.

.

Da segnalare durante il match un serio incidente in campo (con sospetta rottura della clavicola) per Mezzera della squadra ospite. Il calciatore 21enne è stato preso in carico dall’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina, che lo ha successivamente trasportato in ‘codice giallo’ all’ospedale Manzoni di Lecco.

Nel prossimo turno, valido per la terza giornata, il Cortenova affronterà la Sirtorese in trasferta domenica 28 settembre alle 15.

RedSpo