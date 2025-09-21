GIORNATA DI PASSIONE PER I SOCCORSI LECCHESI, DIVERSI GLI INTERVENTI

LECCO – Sabato 21 settembre si è rivelato un vero banco di prova per i soccorritori della provincia di Lecco, impegnati in una serie di interventi complessi in ambienti impervi. Tra cadute, infortuni sportivi e recuperi tecnici, la macchina dei soccorsi ha operato con prontezza e coordinazione, coinvolgendo diverse squadre e mezzi.

Intorno alle 11:30, una persona di 29 anni è caduta nei pressi del Torrione del Pertusio, sulla Grigna Meridionale a Mandello del Lario. Allertati i carabinieri e i vigili del fuoco di Lecco, sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino di Barzio e l’elisoccorso da Como che ha effettuato il recupero; la persona coinvolta è stata quindi elitrasportata in codice giallo all’ospedale di Lecco.

Poco dopo le 13, un 39enne ha riportato un infortunio durante un’attività sportiva nella zona del colle di Balisio, a Ballabio. Anche in questo caso sono stati allertati carabinieri e vigili del fuoco, con un’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio, il Soccorso Alpino del Bione e l’elicottero da Villaguardia intervenuti in codice giallo. L’intervento si è concluso con il trasporto in codice verde all’ospedale Manzoni.

Alle 13:45 circa, un uomo di 48 anni ha richiesto un recupero tecnico in ambiente montano a Lecco, al confine con il territorio di Vercurago. Allertati la Questura e i vigili del fuoco, l’elisoccorso da Como e il Soccorso Alpino di Lecco sono intervenuti incodice giallo per recuperare l’uomo.

Subito dopo le 14, infine, una donna di 62 anni è caduta in una zona impervia a Esino Lario. Allertati i carabinieri e i vigili del fuoco di Lecco, l’elisoccorso da Sondrio e il Soccorso Alpino di Dervio sono intervenuti sul posto. La persona è stata trasportata incodice verde all’ospedale di Gravedona.

