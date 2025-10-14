SCI, MELESI E ZENERE A SOLDEN PER PREPARARE IL PRIMO GIGANTE

SOLDEN – Tra meno di quattordici giorni comincerà la Coppa del mondo femminile di sci alpino. Il 25 ottobre a Solden, sul ghiacciaio Rettenbach in Austria, si disputerà il primo gigante della stagione. In vista di questo appuntamento fondamentale, Roberta Melesi e Asja Zenere sono convocate a Soelden per un raduno con il gruppo delle specialiste in gigante.

Le due atlete, rispettivamente di Ballabio e Barzio, si allenano con Sofia Goggia, Marta Bassino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb, sotto la guida del direttore tecnico Gianluca Rulfi. L’obiettivo è partire con una preparazione ottimale, in particolare perché questa stagione è decisiva in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina del prossimo febbraio.

Durante i mesi estivi e autunnali, Melesi e Zenere si sono allenate in Sud America. La barziese Zenere ha ottenuto due vittorie nei giganti della South American Cup a Ushuaia, raggiungendo la sua miglior posizione in carriera, appena vicino al quindicesimo posto in classifica generale (ora è diciassettesima). A Soelden, la sciatrice dei Carabinieri potrà gareggiare con un pettorale molto vantaggioso.