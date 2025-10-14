UN SUCCESSO LA TERZA EDIZIONE DI BE-BOULDER DI BELLANO

BELLANO – Quasi 250 gli iscritti, oltre 60 volontari. Sono i numeri della terza edizione di Be-Boulder, manifestazione di street boulder tenutasi a Bellano sabato 11 ottobre, organizzata dalla sezione bellanese del CAI con il patrocinio del comune di Bellano, la collaborazione delle associazioni del paese e il supporto economico di numerose attività locali.

Già dalla mattinata di sabato, in una bellissima giornata di sole, è iniziata l’invasione pacifica e colorata dei bulderisti provenienti da tutto il nord Italia e anche dalla vicina Svizzera, in direzione del Palasole, fulcro della manifestazione con i giardini circostanti, dove lo staff ha allestito la zona segreteria e dove era possibile iscriversi e ritirare la Be Boulder Bag con la maglietta ufficiale dell’evento, oltre a gadget, snack e buoni sconto offerti dagli sponsor.