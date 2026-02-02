INTROBIO/DONNA AGGREDITA, CARABINIERI IN VIALE DELLA VITTORIA

INTROBIO – Momenti di tensione nella serata di ieri a Introbio, dove si è verificato un episodio di aggressione in viale della Vittoria. L’allarme è scattato intorno alle 19:30, quando è stata segnalata una persona ferita in strada. Secondo le prime informazioni, a rimanere coinvolta sarebbe stata una donna di 33 anni, sulla cui identità e condizioni non sono stati al momento diffusi dettagli.

Intervenuto il Soccorso Centro Valsassina dalla vicina sede di Sceregalli, in codice giallo – ma la giovane avrebbe rifiutato il trasporto al Pronto Soccorso. Sul posto sono stati allertati anche i Carabinieri del Comando di Lecco, competenti per gli accertamenti del caso e la ricostruzione della dinamica dell’episodio.

La richiesta di intervento è transitata attraverso la centrale operativa Soreu dei Laghi, che ha coordinato l’attivazione dei soccorsi. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, anche in relazione a eventuali provvedimenti o denunce collegati all’accaduto.

RedCro