ALL’AMBULATORIO LILT DI PRIMALUNA VISITE PER LA PREVENZIONE

PRIMALUNA – Prendersi cura della propria salute è un gesto d’amore verso sé stessi e verso chi ci sta accanto. La prevenzione oncologica rappresenta uno degli strumenti più efficaci per individuare precocemente eventuali problemi e migliorare la qualità della vita. Per questo la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori continua a promuovere iniziative, visite specialistiche e momenti di informazione dedicati al benessere quotidiano.

Presso la sede LILT di Primaluna, in Frazione Cortabbio, Piazza San Lorenzo 2, sono attivi ambulatori dedicati alla prevenzione oncologica. Qui è possibile prenotare visite con specialisti qualificati in diverse aree:

Senologia

Ginecologia

Urologia

Cute

Cavo orale

Oltre alle visite, LILT organizza incontri informativi e momenti di sensibilizzazione per diffondere una cultura della prevenzione e promuovere stili di vita sani. Conoscere, informarsi e agire in anticipo significa vivere meglio ogni giorno.

Per informazioni e prenotazioni, la sede LILT di Primaluna è a disposizione ogni lunedì dalle 17 alle 19 e ogni sabato dalle 9 alle 11.

La sede è contattabile al telefono 0341 1502060 o su WhatsApp 340 4157045.

È possibile restare aggiornati anche attraverso il Canale WhatsApp “Lilt Primaluna”.