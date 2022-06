LA STORIA/19ENNE MESSO IN SALVO DAI CARABINIERI AL PONTE DELLA VITTORIA

Data pubblicazione 11 Giugno 2022

CREMENO – Questa volta ne parliamo volentieri, del “gesto estremo” come certi giornali scrivono.

Perché mancato. Parliamo invece dei buoni piccoli gesti messi in fila che hanno salvato una giovane vita.

È il caso di quanto avvenuto ieri sera, venerdì, in uno dei punti più tristemente noti per questo genere di eventi, a Cremeno. I Carabinieri sono riusciti a evitare che un 19enne proveniente dal Comasco portasse a compimento il suicidio.

Qui hanno giocato due genitori attenti, la sensibilità e la prontezza della catena decisiva dei carabinieri e un medico determinato. E anche il discernimento del protagonista. Bravi tutti.

È andata così. Due genitori colgono che il figlio si è allontanato per il ‘gesto estremo’ e chiamano la centrale di emergenza per chiedere aiuto. Segnalano il luogo di destinazione, il tipo di vettura e la targa del giovane in fatale fuga.

I carabinieri capiscono al volo e inviano sul luogo la pattuglia più vicina al posto.

Arrivati, i militari non notano nulla ma si fermano in attesa. Quando il giovane uomo arriva dopo aver parcheggiato lontano la propria auto nota la scena e cerca la fuga ma viene inseguito e fermato. A questo punto inizia la trattativa, alla quale si aggiunge il medico di Areu giunto nel frattempo. E poi anche i genitori che si uniscono al gruppo appena possono.

Il lavoro corale ha successo: il giovane uomo si fida, e si affida e sale nell’ambulanza che lo porterà all’ospedale Manzoni di Lecco per gli accertamenti di routine.

RedCro

Ci si può sempre rivolgere a Amico Italia 02 2327 2327 oppure www.telefonoamico.net