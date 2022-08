RASSEGNA ORGANISTICA: QUATTRO I CONCERTI FINO A FERRAGOSTO

Data pubblicazione 12 Agosto 2022

VALSASSINA – Quattro concerti in quattro giorni, da oggi a Ferragosto, per la Rassegna Organistica Valsassinese. Questa sera, venerdì 12 agosto, all’organo ‘Mascioni’ della Parrocchiale di Barzio si esibiranno gli allievi della Masterclass svoltasi in settimana sotto la guida del maestro olandese Ben van Oosten.

Sabato 13 agosto la manifestazione giunta alla 50esima edizione ospita nella Parrocchiale dei Ss. Gervaso e Protaso di Cortenova l’organista Massimo Borassi e la mezzosoprano Marta Fumagalli, lo strumento sarà l’organo positivo ‘Zambetti’ acquistato quest’anno dalla ‘Rassegna’.

Domenica 14 agosto la kermesse arriva a Pagnona, che dopo Premana, Sueglio e Tremenico, completa i concerti previsti in Valvarrone – una prima volta di tutti i Comuni in cartellone. All’organo di scuola varesina del XVIII secolo ospitato nella Parrocchiale di Sant’Andrea si esibirà Giovanni Cantaluppi.

Lunedì di Ferragosto il concerto è a Moggio, all’organo ‘Rossi’ del 1913, con la soprano Myung Yeoun Zoo accompagnata da Roberto Maria Cucinotta.