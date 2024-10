SONDAGGIO VN. SOCCORSI IN MONTAGNA A PAGAMENTO, I LETTORI VOTANO SÌ “PER GLI IMPROVVISATI

Data pubblicazione 10 Ottobre 2024

VALSASSINA – Risultato netto per il nostro ultimo sondaggio in ordine di tempo, con i lettori di VN che hanno risposto a proposito dei soccorsi in montagna. La domanda era: Secondo voi, andrebbero pagati?

E appunto in modo chiaro, ben il 55% del campione ha votato “Sì, per gli “improvvisati”. Al secondo posto la voce “Valutando caso per caso” (31%) mentre il “No in assoluto” ha raccolto appena il 7% dei consensi.

Quest’ultima avrà termine giovedì 17 ottobre e torna a trattare l’irrisolto tema della “nuova” Lecco-Ballabio. Chiediamo in questa circostanza la vostra soluzione alle infinite problematiche dell’unico collegamento veloce tra il capoluogo di provincia e la Valsassina.

SOCCORSI IN MONTAGNA, PAGARLI O MENO? Sì, per gli "improvvisati" (55%, 264 Voti)

Valutando caso per caso (31%, 151 Voti)

No in assoluto (7%, 33 Voti)

È sempre il solito magna-magna (4%, 21 Voti)

Serve un patentino (1%, 7 Voti)

Non ho le idee chiare in proposito (1%, 4 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 2 Voti) Totale votanti: 482

