SKIROLL, VITTORIE E PIAZZAMENTI PER GLI ATLETI VALSASSINESI

Data pubblicazione 18 Settembre 2022

MARANELLO (MO) – Grandi risultati e vari titoli italiani nelle gare di skiroll del fine settimana nel modenese.

Le prove erano di Coppa Italia (ieri sprint, oggi valevoli anche come campionato italiano in piano). Domenica belle vittorie di categoria per Aksel Artusi, primo negli Under 20 e quarto assoluto – sul podio a destra -, per l’inossidabile Paola Beri e le figlie Aurora Invernizzi (U 14) e Maria Invernizzi nelle U 16 a cui si aggiunge la seconda piazza di Camilla Crippa nelle U18). Gloria anche per i Combi: Mattia vince la U10, a Marco l’alloro U12 con Francesco Bellati quinto. Sempre oggi Glauco Roberto Pizzutto secondo M1, Carlo Bellati terzo M2.

Nella gare di Coppa ‘Sprint’ di ieri nella categoria Children prima Maria Invernizzi e quarta la sorella Aurora; la gimkana Giovanissimi è stata dominata da Marco e Mattia Combi, rispettivamente primo e secondo.