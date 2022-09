CALCIO, DOPPIO SELVA A SOVICO: PRIMA VITTORIA PER IL CORTENOVA

Data pubblicazione 18 Settembre 2022

SOVICO (MB) – È il figlio Matteo (in copertina) a fare le gioie del Cortenova di mister Antonio Selva (a destra) in quel di Sovico, dove è arrivata la prima vittoria in campionato nella sfida valida per la seconda giornata di Prima Categoria.

Ai padroni di casa non basta un gol nel finale per rispondere alla doppietta del numero 10 valsassinese, che porta avanti i suoi sul finire del primo tempo con un gran tiro da fuori area. Al 25° della ripresa lo stesso Selva raddoppia in contropiede, sfruttando un suggerimento di Gildo Ciresa e spianando la strada per la prima vittoria della stagione. Ma il Sovico vuole vendere cara la pelle e nel finale accorcia le distanze dopo una mischia in area. Termina 2-1 a favore degli ospiti, che esultano per i 3 punti dopo il pareggio dello scorso turno.

Mercoledì sera il Cortenova tornerà in campo per la sfida infrasettimanale contro il Lesmo, che con due vittorie in altrettante gare guida attualmente la classifica.

RedSpo