PRECIPITA NEL CANALE ACCANTO IL PIAZZALE DELLA FUNIVIA: BARZIESE FERITO. AUTO CONTRO MOTO A BALLABIO, CENTAURO IN ‘ROSSO’

Data pubblicazione 18 Settembre 2022

BARZIO/BALLABIO – Due persone ferite in circostanze molto diverse nel pomeriggio di oggi, domenica: poco fa un 63enne è stato vittima di un grave incidente, precipitando mentre camminava nel canale a lato del piazzale della funivia di Barzio. Si tratta di un residente, persona molto nota; sono scattati i soccorsi, in volo l’elicottero del 118 di Sondrio, l’ambulanza dell’SCV di Introbio e una squadra del Soccorso Alpino.

Lo sfortunato sarebbe caduto per una cinquantina di metri, è stato classificato in codice rosso, dunque condizioni critiche. In corso il recupero, date le condizioni del traffico – bloccato tra Valsassina e Lecco – verrà elitrasportato all’ospedale del capoluogo.

Altro “rosso” a Ballabio per lo scontro tra auto e moto nel quale ha avuto la peggio il centauro, di 53 anni, che è stato portato al ‘Manzoni’ di Lecco.

Per entrambi i casi, aggiornamenti appena disponibili – in questa stessa pagina.

RedCro