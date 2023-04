CONSORZIO TERREALTE: SECONDO INCONTRO A TEMA ‘AGROECOLOGIA’

Data pubblicazione 7 Aprile 2023

BARZIO – Il Consorzio Terrealte, costituito da 23 aziende agricole e agrituristiche del territorio lecchese, che esercitano prevalentemente attività di vendita diretta o di trasformazione dei propri prodotti agricoli, proponendo anche alcune esperienze di tipo didattico, festeggia nel 2023 il ventennale della propria attività.

L’obiettivo è di costruire un sistema integrato agricoltura-turismo per promuovere e valorizzare le originalità dell’agricoltura, dell’agriturismo e dell’enogastronomia lecchesi. Gli itinerari e i servizi turistici che il Consorzio offre sono costruiti per dare la possibilità agli ospiti di vivere esperienze ricche di emozioni, entrando in contatto con il territorio, con la sua storia e le sue bellezze naturali.

Le imprese agricole e agrituristiche consorziate intendono continuare a svolgere il ruolo di presidio vitale dell’ambiente. Terrealte vuole perciò proseguire nell’attività di formazione dei propri associati su temi vitali come anche quelli riguardanti la gestione delle risorse idriche.

Dopo aver organizzato lo scorso 13 marzo con la collaborazione della ‘Casa dell’agricoltura’, il primo incontro su clima, acqua, agricoltura con la partecipazione di Paolo Valisa (meteorologo Centro Geofisico Prealpino) e Giovanni Molina (agronomo), il Consorzio Terrealte, sempre con la collaborazione della ‘Casa dell’agricoltura’, organizza per il 17 aprile alle 15 a Barzio in via Fornace Merlo 2 nella sala ‘Pensa’, il secondo incontro dal tema ‘Agroecologia’ con la partecipazione di Fausto Gusmeroli (agroecologo Fondazione Fojanini) e Silvia Scieghi (agricoltrice) che racconterà l’esperienza della sua azienda frutticola nell’ambito dell’agroecologia.