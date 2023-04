CREMENO, DEVASTATA LA PIZZERIA E AGGREDITI I TITOLARI. “NON È GIUSTO MA ADESSO CHIUDO”

Data pubblicazione 7 Aprile 2023

CREMENO – Aggressione giovedì sera nella pizzeria Smart di Cremeno, a pochi passi dalla piazza e dalla farmacia.

Un uomo, del luogo, ha avuto uno scatto d’ira all’interno del locale e si è scagliato con violenza su tavolini e arredo. Spezzato in due parti il bancone e rovesciati i cartoni per il servizio d’asporto.

Nella concitazione è rimasto ferito – lievemente – il titolare, pizzaiolo egiziano residente da molti anni in Valle dove è ben integrato. Colpita anche la moglie, che lavora con lui in pizzeria, oltre che molto spaventata.

Sul posto verso le 20 una ambulanza in codice giallo e i Carabinieri, ai quali spetterà stabilire le motivazioni dell’aggressione.

Non è la prima volta che il locale è oggetto di devastazione, anche per questo è dotato di telecamere. Le immagini mostrano l’uomo seduto a un tavolino intento a bere, come se stesse attendendo il suo turno per l’ordinazione, ma quando l’ultimo cliente esce dalla porta l’uomo si alza e inizia a distruggere gli arredi della pizzeria.

“Ora ho un problema a una mano ma soprattutto siamo spaventati – racconta il titolare raggiunto in Pronto soccorso -. Se vogliono che chiuda la pizzeria allora metto l’annuncio per vendere, ho sempre lavorato senza dare problemi a nessuno, non ci meritiamo questo. Dovremmo essere in un paese che rispetta le donne, per quello cinque anni fa mia moglie mi ha raggiunto a Cremeno ma non si aspettava di dover subire queste cose”.

RedCro