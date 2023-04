Data pubblicazione 28 Aprile 2023

Buongiorno,

scrivo per segnalare una situazione indecente. La linea D35 non rispetta mai un orario, per l’esattezza sono dalle 13 alla fermata di Barzio (era programmato un bus alle 13.20, direzione Lecco FS) ad ora 13.39 il bus non è ancora arrivato e probabilmente mai arriverà…

Non è la prima volta che succede, mi chiedo quando Lecco Trasporti prenderà provvedimenti e degnerà la valle di un collegamento adeguato.

Cordiali saluti

Lettera firmata