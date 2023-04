GIUMELLO, DONNA CADE E MUORE A SANT’ULDERICO

Data pubblicazione 28 Aprile 2023

BELLANO – Una escursionista è morta nel primo pomeriggio odierno per una caduta in zona Sant’Ulderico, a Vendrogno. La donna era col marito, che attorno alle 13.15 ha allertato i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso e non è stato necessario far intervenire le squadre del Soccorso alpino, comunque allertate. Verso le 15.45 l’arrivo dell’elicottero per il recupero del corpo.

Tuttavia, a causa della censura imposta al sistema real time di Areu (che da oltre 12 anni permetteva ai giornalisti di informare i cittadini su fatti di cronaca come questi) non siamo in grado di aggiornarvi sulla dinamica né con ulteriori dettagli inerenti il sinistro. Cosa che invece può fare chi per raccogliere informazioni sceglie di servirsi di apparecchiature illegali o pratiche opache e non ufficiali.

RedCro