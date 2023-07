NON SOLO VIA CANTELIBERTO: A BARZIO “IL DEGRADO DEL PAESE È OVUNQUE”

Data pubblicazione 29 Luglio 2023

Buongiorno direttore,

leggendo l’articolo riguardante una via di Barzio, mi è venuto spontaneo scrivere due righe di riflessione.



Innanzitutto è abbastanza guardarsi intorno e vedere che il degrado del paese è ovunque, staccionate a pezzi, buche ovunque giardini, cimiteri ecc. ecc. nessuna manutenzione a riguardo.



Voglio proprio vedere fra poco tempo anche la nuova pista sotto il piazzale del mercato come sarà.



Per la risposta del sindaco no comment, nessuno ha imposto la “cadrega ” dov’è anzi con una super retribuzione oltretutto subito lievitata dopo elezioni, e non dimentichiamo del suo tutor affiancato.



Manca poco alla scadenza del mandato, teniamo duro ancora quest’anno.



Se dalla padella siamo passati alla brace, ovviamente dobbiamo fare un’esame di coscienza anche noi elettori, specialmente chi li ha votati.



Cordialmente,

una vostra lettrice

–

