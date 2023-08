LETTERA A VN: “ADESSO SI ACCORGONO DELLA ‘COMUNITÀ AL CENTRO'”

Data pubblicazione 11 Agosto 2023

Cara ValsassinaNews,

in questi giorni di vacanza quando ognuno ha più tempo per trastullarsi e dedicare maggiore attenzione anche alla sempre provvidenziale informazione on line, una letterina proveniente dalla Comunità Montana della Valsassina [quella nella nostra copertina, ndr] sta facendo la spola tra i vari gruppi Whatsapp degli addetti ai lavori e ha suscitato commenti ameni e divertiti, ma anche sonore risate all’indirizzo di chi si deve essere accorto che per raccattare voti non basta più sbandierare l’ennesima ciclabile sui nostri monti.

In via Merlo 2 a Barzio, infatti, il vertice prende atto, bontà sua, della costituzione del nuovo gruppo assembleare ‘Comunità al centro’ e, plurale maiestatis: “Ci rendiamo disponibili per un costruttivo incontro di confronto…” da programmare quanto prima. Miracoli della politica o comincia a esserci in giro anche qualche preoccupazione per gli altri Comuni di aria political-civica che potranno aggregarsi oltre a qualche amministrazione leghista, di quelle della prima ora, che da tempo non nasconde mugugni e scontento per l’andazzo comunitario dove tutto tace, ma evidentemente gli equilibri stanno cambiando con la velocità della luce?

Porca miseria, stai a vedere che proprio adesso che dovevamo raccogliere i frutti del nostro faticoso e indefesso lavoro, ribelli e scontenti ci verranno a rompere le uova nel paniere e faranno pure delle “liste-contro”, alle prossime elezioni comunali e magari qualche ‘tritamaroni‘ continuerà a gran voce a darci degli inaffidabili ladri di voti.

Non che non sia vero, lo sappiamo bene anche noi che siamo degli altezzosi politici voltagabbana e pure degli indifendibili fedifraghi, ma almeno parliamone. Siamo o non siamo tutti amici della montagna? Parliamone, parliamone che qualche briciolina, se fate i bravi, magari ci sarà ancora.

Anche per voi…

Un lettore estivo

