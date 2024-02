CHE MOBILITAZIONE AI NOCCOLI PER UN MINI INCENDIO VICINO AI CONDOMINI

Data pubblicazione 7 Febbraio 2024

CREMENO – Vigili del Fuoco con Aps e modulo boschivo fuoristrada, Carabinieri Forestali giunti da Barzio e Lecco, la squadra Aib della Comunità Montana: tutti messi in allarme da alcuni residenti nei condomini di Cremeno per un rogo che pareva coinvolgere un bosco ma in realtà si è rivelato un mini incendio di foglie e sterpaglie su un terreno vicino. Un fronte di una trentina di metri, poca roba insomma.

Mai come in questo caso vale il detto “Più fumo che arrosto“. Ma pure il titolo della commedia teatrale scespiriana “Molto rumore per nulla“.

Il tutto è stato risolto in breve e senza danni particolari.

RedCro