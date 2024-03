ANCORA SU MOTO E SENTIERI: ENDURO, “STA AL PILOTA AVERE LA TESTA…”

Data pubblicazione 29 Marzo 2024

In risposta al lettore per il sondaggio sulle moto sui sentieri.

Io come endurista mi sento di fare una puntualizzazione anche se è vero che le moto da enduro sono magari molto più potenti e con un peso maggiore, ma sta al pilota avere la testa di non essere aggressivo anche perché non si chiama più enduro… Diventerebbe motocross e il motocross lo vai a fare in pista dove la pista viene ripristinata ogni giorno.

E anche come proprietario di una baita in Valsassina ne ho visti e rivisti di piloti che appena vedono la strada o un sentiero di montagna aprono il gas a manetta e sono stato sempre contro a questa cosa, perché rovini i nostri sentieri e le strade di montagna

Questo per dire che sta al pilota avere il cervello di essere corretto e mantenere la bellezza del nostro paesaggio senza per forza avere delle restrizioni.

Grazie a tutte le persone che amano la montagna.

Lettera firmata

