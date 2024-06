BOBBIO E ARTAVAGGIO, RIAPRONO LE FUNIVIE. PER ORA SOLO NEI WEEK END, “FULL TIME” AD AGOSTO E SETTEMBRE

Data pubblicazione 1 Giugno 2024

BARZIO – Riapertura estiva, da oggi sabato 1 giugno, per le funivie in servizio estivo da Barzio ai Piani di Bobbio e da Moggio ai Piani di Artavaggio. Momentaneamente, solo nei fine settimana, in una fase successiva (ad agosto e settembre) gli impianti di risalita funzioneranno tutti i giorni.

Massimo Fossati, amministratore di ITB, spiega a VN il perché di questa programmazione: “Abbiamo uno storico di presenze che ci segnala che questa combinazione di aperture è quella che soddisfa la clientela e riesce ad essere sostenuta economicamente da noi gestori degli impianti. Inoltre, ci sono le aperture dedicate a gruppi, scuole ed oratori che avvengono nei giorni feriali di giugno e luglio. Il nostro parco giochi è pronto e proporrà durante la stagione nuove attività molto attrattive”.

Dopo i numeri eccellenti dell’estate 2023, le Imprese Turistiche Barziesi si attendono di poter confermare quelle performance. “Speriamo davvero di bissare i numeri delle scorse stagioni – dichiara Fossati -. Noi stiamo investendo moltissimo sulla stagione estiva; i costi di gestione e del personale continuano a lievitare e questo purtroppo incide sul prezzo dei biglietti – ma contiamo di continuare a migliorare la nostra offerta per cercare di soddisfare al meglio tutti i nostri clienti”.



