INTROBIO, GRAN PUBBLICO ALL’ILLUSTRAZIONE DELLA LISTA DI SILVANA PIAZZA

Data pubblicazione 1 Giugno 2024

INTROBIO – Se la sfida elettorale introbiese si decidesse in funzione dei presenti alle presentazioni dei candidati, allora la svolta con la vittoria della sfidante Silvana Piazza sull’uscente Airoldi sarebbe già bella che servita.

Ovviamente, spetta agli elettori depositare le schede nelle urne e determinare lista vincente e sindaco del paese. Intanto comunque, a differenza del venerdì precedente – quando il borgomastro in carica ha fatto registrare un pubblico “scarsino”, una dozzina di persone, ieri l’albergo Sala era strapieno – parecchie decine i convenuti – per la presentazione di ViviAmo Introbio, il gruppo che sostiene Silvana Piazza (foto sotto).

Nel programma, priorità all’ascolto dei cittadini, con una comunicazione continua sia online che personale, i servizi alla persona, giovani e anziani – che non vanno lasciati soli. Ad associazioni e persone in difficoltà la nuova amministrazione dedicherebbe la casa in via Valleggio “della Catera”, ristrutturata e non destinata a edificio scolastico, ma come sede di associazioni introbiesi e per le persone in situazione disagiata (una “Social House“). La Cooperativa Le Grigne, nel disegno della lista Piazza, prenderebbe possesso – una volta costruito un polo scolastico a Prà Baster, dell’attuale sede della scuola elementare in Villa Cademartori.

Un programma ampio e concreto, illustrato davanti a molta gente. Un segnale?

Ai posteri, ma soprattutto ai voti, l’ardua introbiese sentenza.

RedPol