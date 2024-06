GLI YOUTUBER APRONO IL GRRRIGNA COMICS, CHE OGGI ENTRA NEL VIVO

Data pubblicazione 1 Giugno 2024

PASTURO – Gli YouTuber Kuro e Pelati&Fumetti inaugurano la seconda edizione del GRRRigna Comics, festival diffuso del fumetto in Valsassina. I due divulgatori – all’anagrafe Fabio Tomea e Umberto Brunelli – hanno aperto la kermesse con una chiacchierata sulla nona arte, per loro qualcosa di più di una passione tanto da impegnarli in periodiche recensioni, videoacquisti e collezioni.

Sul palco del cineteatro di Pasturo protagonista innanzitutto il fumetto storico. L’Eternauta, racconto scritto da Héctor Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López nell’Argentina degli anni Cinquanta, oltre a gettare le basi per il genere fantascienza, la saga riuscì a denunciare la situazione geopolitica del Sudamerica di allora anticipando la deriva autoritaria del paese. Non di minore importanza è Mouse, romanzo di Art Spiegelman con il quale l’autore racconta la tragedia dell’olocausto a cui il padre è sopravvissuto, intervallando il racconto del passato con una attualità fatta di incomprensioni tra le due generazioni. Sebbene gli esseri umani assumano forme di animali antropomorfi, l’opera Spiegelman è tutt’altro che retorica, uno stile che nel 1992 valse a Mouse il premio Pulitzer, primo e finora unico fumetto ad aver ottenuto il massimo riconoscimento del giornalismo. Lo stile manga, con il suo tratto scanzonato accompagna il lettore anche negli orrori della bomba atomica in Gen di Hiroshima, serie degli anni Settanta pietra miliare del fumetto giapponese.

Tra la presentazione del programma del festival, ad opera della associazione culturale La Fucina, e la consolidata collaborazione con l’Avis Comunale di Lecco, hanno trovato spazio anche consigli di lettura leggeri, fumetti biografici o dedicati al cinema, supereroi fuori dallo stereotipo, racconti divertenti con il puro scopo di intrattenere. E poi il confronto con il pubblico, curioso di conoscere l’opinione di Kuro e Pelati&Fumetti sull’attualità dell’editoria, sulla loro passione coltivata sin da giovane età, su collezioni e rapporto con l’universo nerd.

Un modo originale dunque di dare il via alla seconda edizione del GRRRigna Comics, che entra subito nel vivo questa mattina, sabato 1 giugno, con il seminario di Ilaria Gelli ed Emanuele Tenderini alla sala conferenze della Banca della Valsassina, a Cremeno, per poi lasciare spazio ad un pomeriggio di svago con Lario Ludens, laboratori per bambini e Isa Bubble Show, ed infine condividere un aperitivo con Teresa Radice e Stefano Turconi e i loro aneddoti dalla casa senza nord.