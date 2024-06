INTROBIO, NUOVO SPONSOR VALSASSINESE PER AKSEL ARTUSI

Data pubblicazione 3 Giugno 2024

INTROBIO – Siglato nei giorni scorsi a Introbio un accordo di collaborazione tra una casa motociclistica locale e la giovane promessa dello sci di fondo Aksel Artusi, atleta di Primaluna, medaglia d’argento ai campionati mondiali junior e recentemente convocato in Nazionale Azzurra nel gruppo Milano-Cortina (oltre ad essere un campione anche dello Skiroll).

A fronte dell’intesa, lo sponsor ha consegnato all’atleta una Gravel Frontier in versione muscolare, bici prodotta nello stabilimento introbiese.

Aksel Artusi potrà così da una parte allenarsi e contemporaneamente diffondere l’immagine di un’azienda locale conosciuta per i suoi ciclomotori e motocicli ma che da alcuni anni è entrata anche nel mondo delle biciclette

Il giovane campione ha ingraziato la ditta “per aver subito creduto nelle mie potenzialità come atleta e come ambassador dei loro fantastici prodotti. Per quanto mi riguarda sono felice di poter dare un contributo all’immagine di un’azienda così storica e importante per il territorio dove sono nato e vivo e di potermi allenare con una bicicletta così innovativa e performante come la Frontier”.