DOMENICA LA SECONDA PROVA DEL CIRCUITO BIKE&RUN: CORTENOVA-ALPE ZUC

Data pubblicazione 5 Giugno 2024

CORTENOVA – Domenica 9 giugno la gara podistica e in mountain bike da Cortenova all’Alpe Zuc nell’ambito del circuito “Bike & run”. Nella seconda prova di quest’ultima competizione è in palio il trofeo Famiglia Benedetti (Santafede) alla memoria.

Ritrovo alle 7:30 al ponte di Prato San Pietro, partenza su due ruote alle 9, un quarto d’ora dopo per i podisti. Start per i giovani classe 2009/2014 da località Strachinera, alle 11 la partenza dalle baite dello Zuc per i piccolini. A seguire messa, premiazioni e pranzo a base di taragna e salsicce.

IL CALENDARIO DEL CIRCUITO:

Per iscriversi c’è tempo entro giovedì oppure (con quota maggiorata) la mattina stessa della corsa.

Informazioni: Marco 347.1519105/Emanuela 333.3209957.

RedSpo

In copertina: foto di archivio