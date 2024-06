METEO. MAGGIO TRA I PIÙ PIOVOSI, DA OGGI TEMPERATURE FINO A 30°

Data pubblicazione 5 Giugno 2024

MILANO – Dopo un maggio con accumuli di pioggia due o tre volte superiori al clima normale del mese per il periodo trentennale 1991-2020, da oggi, mercoledì 5 giugno, sul territorio lombardo avremo prevalentemente sole con un aumento delle temperature. Questa fase più asciutta e calda, caratterizzata in pianura da sole e temperature vicine ai 30 °C, non scongiurerà, su Alpi e Prealpi, la possibilità di acquazzoni pomeridiani. Da domenica 9, invece, ci sarà un probabile ritorno di piogge.

MAGGIO PIOVOSO E FRESCO – Il mese di maggio, a causa di una vasta area di bassa pressione tra le Isole britanniche e la Francia che ha portato sul nord Italia venti umidi e instabili, è stato un mese molto piovoso e relativamente fresco su tutte le province lombarde.