BARZIO PIANGE MARIUCCIA ARRIGONI, SCOMPARSA SETTE MESI DOPO IL MARITO BATTISTA ESPOSITO

Data pubblicazione 6 Giugno 2024

BARZIO – Nuovo lutto a Barzio dove si è spenta all’età di 80 anni Maria Annunciata (Mariuccia), vedova di Giambattista Esposito con cui aveva gestito per decenni, dal 1966, l’omonimo albergo ristorante di via Francesca Manzoni. Il marito – foto a destra -, conosciuto come Battista, era mancato nel novembre dello scorso anno.

Lascia i quattro figli Giusy, Corrado, Nicola e Cristiano.

Le esequie domani, venerdì, alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Barzio.

