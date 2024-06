METEO. FINE SETTIMANA IN COMPAGNIA DEI TEMPORALI

Data pubblicazione 7 Giugno 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sull’Europa centrale è presente un flusso in quota occidentale, che delimita a nord una vasta area di bassa pressione, centrata tra le Isole Britanniche e l’Islanda, e a sud un promontorio di alta pressione tra la Penisola Iberica e il bacino del Mediterraneo occidentale. Fino a venerdì instabilità limitata per lo più ai rilievi. Dal pomeriggio di sabato il cedimento dell’area anticiclonica sul Mediterraneo per l’approfondimento di una vasta struttura depressionaria atlantica determinerà un graduale cambio di regime: aumento dell’instabilità, con alta probabilità di precipitazioni diffuse tra la fine e l’inizio della prossima settimana.

Venerdì 7 giugno a ridosso dei rilievi nuvolosità irregolare; altrove in prevalenza velato. Dalle ore centrali precipitazioni sparse a ridosso dei rilievi, anche a carattere di rovescio e temporale, in possibile locale sconfinamento alla Pianura in serata. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Zero termico intorno a 3900 metri. Venti in montagna deboli o moderati.

Sabato 8 giugno cielo su Alpi e Prealpi da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, altrove velato con addensamenti irregolari in giornata. Precipitazioni dalla tarda mattina e fino a sera sui settori alpini e prealpini da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, con interessamento sparso nel tardo pomeriggio ai settori di Pianura.

Temperature minime e massime in aumento. Zero termico intorno a 4000 metri. Venti in montagna da deboli a moderati da ovest sudovest.

Domenica 9 giugno cielo su Alpi e Prealpi da nuvoloso a molto nuvoloso. Precipitazioni deboli o moderate: al mattino sparse a ridosso dei rilievi alpini; dal pomeriggio da sparse a tendenti a diffuse in serata anche a carattere di rovescio e temporale. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico intorno a 3900 metri. Venti in montagna da deboli a moderati meridionali, forti in quota.

Fonte Arpa Lombardia