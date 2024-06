A MOGGIO IL CORPUS DOMINI CELEBRA I 65 ANNI DI MESSA DI DON AGOSTINO

Data pubblicazione 7 Giugno 2024

MOGGIO – Processione del Corpus Domini speciale a Moggio (parte della Comunità Pastorale “Maria Regina dei Monti”), che ha festeggiato il sacerdote residente ed ex parroco don Agostino Briccola in occasione dei 65 anni dalla celebrazione della sua prima messa.

Dopo la celebrazione eucaristica presieduta dallo stesso don Agostino, il parroco don Lucio Galbiati ha condotto la processione con in mano l’ostensorio per alcune vie del paese dell’Altopiano.

La cerimonia religiosa si è conclusa con la solenne benedizione eucaristica nella chiesa di San Francesco D’Assisi.

Don Agostino Briccola, nato a Opera, ha intrapreso una missione impegnativa negli anni ’70 e ’80 prima di diventare parroco di Moggio nel 1985. Il suo lavoro lì è stato trasformativo, infatti ha fondato la Casa museo etnografico liturgico di Moggio che è un luogo di grande importanza culturale e storica. Offre una finestra unica sul passato della Comunità valsassinese. Grazie alla visione e alla dedizione di coloro che hanno guidato la comunità, i visitatori possono ammirare una vasta collezione di oggetti e documenti che raccontano la vita quotidiana, i mestieri dimenticati e le tradizioni locali. La biblioteca parrocchiale San Francesco Moggio, sempre creata dal sacerdote, è altrettanto preziosa, custodendo libri antichi, pergamene e incunaboli che non solo hanno un grande valore storico, ma sono anche strumenti fondamentali per la ricerca e lo studio della cultura locale. Questi spazi, arricchiti da tali tesori, sono essenziali per mantenere viva la memoria collettiva e per promuovere la conoscenza delle radici e dell’identità del territorio.