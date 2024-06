ANTONIO PASQUINI: “NON RISPONDO ALLE POLEMICHE, AL LAVORO PER CASARGO E LE SUE FRAZIONI”

Data pubblicazione 7 Giugno 2024

CASARGO -Nella serata conclusiva della campagna elettorale che la lista Valore Casargo ha tenuto alla sala della Chiesa di San Martino, conosciuta anche come la chiesa “della corda” tra le frazioni di Narro e Indovero, il candidato sindaco Antonio Pasquini ha dichiarato che “non intende rispondere a illazioni o altro campate in aria (peraltro le stesse di cinque anni fa); il radicamento, l’attenzione e la dedizione al territorio emergono chiaramente dallo stemma elettorale nel quale, in luogo dei simboli di Partito campeggiano Casargo e le sue frazioni”.

L’intervento del primo cittadino uscente si è focalizzato sui progetti delle frazioni, tra i quali il completamento della metanizzazione e della pavimentazione delle vie interne nella frazione di Narro, previsti per il 2025. Mentre per Indovero verrà realizzata la riqualificazione dell’illuminazione del nucleo abitato, infine, sempre in tema di opere pubbliche e territorio, i candidati hanno promesso attenzione ai sentieri come la sistemazione della mulattiera Narro-Giumello.

Sulla questione “Pensionato” che ha tenuto banco nel corso della campagna elettorale, Antonio Pasquini ha affermato che – volutamente l’argomento è stato inserito nel nostro programma elettorali quale progetto emblematico, e per il quale rifuggiamo da un approccio a slogan poiché siamo convinti che non sia sufficiente dire “riapriamo il pensionato” senza una chiara idea progettuale alla base che tenga presente per esempio del bacino di utenza di riferimento e di modelli di gestione realizzabili che con tutta evidenza non possono vedere il Comune quale attore”.

Altro tema toccato è stata la raccolta rifiuti, argomento caldo che vede Casargo scontare diverse difficoltà in tema di differenziata: “dopo la realizzazione della casetta ecologica a Narro, un’altra verrà realizzata a Indovero nel 2025″ ha affermato Pasquini, che ha assicurato sul tema “attenzione anche nel realizzare in paese un punto di raccolta del rifiuto cosiddetto verde” e nel farsi portavoce dell’estensione degli orari di apertura della piattaforma ecologica a Cortenova.

Inoltre è stato annunciato che l’amministrazione comunale ha preso contatti con il Comune di Bellano e l’Agenzia TPL (trasporto pubblico locale) per far partire un servizio sperimentale di trasporto di collegamento andata/ritorno tra Bellano e Giumello che transiterà anche dalla frazione di Narro, a Casargo e Vendrogno con frequenza estiva bisettimanale. Sul finale l’annuncio che si sta ultimando l’iter di acquisizione dell’asilo di Narro, per il quale la Giunta aveva approvato già la relativa delibera.

Il sindaco ha ringraziato “tutte le persone che hanno collaborato con l’amministrazione nei cinque anni precedenti, a partire dal vicesindaco Wilma Berera, il segretario, i tecnici e gli impiegati”.

“Puntiamo sul capitale umano e sulle persone e sulla capacità di liberare energie positive” ha concluso il candidato.

G. d. G.