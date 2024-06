AFFLUENZA OK, TUTTI PROMOSSI I 5 SINDACI “MONOLISTA” IN VALSASSINA

Data pubblicazione 9 Giugno 2024

VALSASSINA – La rilevazione delle 19 per l’affluenza ai seggi nei Comuni chiamati al voto (12 in Valle) vede in definitiva promossi i cinque di questi “monolista” – che necessitavano solo del quorum del 40% degli aventi diritto per eleggere sindaci e consigli e ormai il traguardo sembra vicinissimo.

Manca solo l’ufficializzazione, che avverrà nella giornata di domani, ma possiamo già considerare primi cittadini Michele Polvara a Cassina Valsassina, Manuele Cattaneo a Margno, Mariangela Colombo a Moggio, Martino Colombo a Pagnona e confermato Alberto Nogara a Taceno.

Di seguito la situazione alle 19 di oggi:

CASSINA V. 61,38%

MARGNO 64,71%

MOGGIO 56,8%

PAGNONA 60,2%

TACENO 57,48%

La prossima rilevazione sarà quella finale, dopo le 23 di oggi, domenica. Successivamente scatteranno subito gli scrutini delle Europee e, domani alle 14 con diretta web su VN, lo spoglio delle comunali.

RedPol

