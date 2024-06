TORNEO DÖL CHILE: OK MARGNO, TUTTO FACILE PER IL RAGNO OROBIC CAFÈ

Data pubblicazione 9 Giugno 2024

MARGNO – Entra sempre più nel vivo la terza edizione del Torneo Döl Chile, competizione serata organizzata in memoria di Achille Gobbi (foto a destra), giocata al campo di Margno.

Nelle ultime due serate, tanti gol e spettacolo, a partire dal 4-1 di ImbiancRobur ai danni di Diego arredamenti, con Nicolas Berera miglior giocatore. Seconda vittoria anche per il Ragno Orobic Cafè, che ha avuto la meglio contro Falegnameria F.lli Muttoni con un netto 5-0. Andrea Mattia l’MVP.

Trova invece la prima gioia il CS Margno, che non sbaglia contro l’Aston Pirla, trionfando 6-2. Man of the match Niccolò Conti. Infine, grande prova di Mamma ho messo la retro, che batte Agifaloma 7-1. Premio partita ad Alessandro Tenderini.

RedSpo