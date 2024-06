DIRETTA ELETTORALE VN: RISULTATI LIVE. ELETTI FERRARI, POMI, A. PASQUINI, ARTANA, GALPERTI, ARTUSI, SILVANA PIAZZA

Data pubblicazione 10 Giugno 2024

VALSASSINA – Lunga e “densa” maratona dedicata alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024: dalle 13:45 di oggi 15 nostri inviati tra Valsassina, sponda orientale del Lario e hinterland lecchese per aggiornare minuto dopo minuto l’andamento dello spoglio nei seggi di decine di Comuni grandi e piccoli (12 in Valle, 4 sulla riva Est del lago). Troverete aggiornamenti costanti della situazione in questa pagina e cliccando sui link di seguito:

INTERVISTA AL “QUADRISINDACO” DI PRIMALUNA:

16:08

PASTURO – ARTANA SI CONFERMA COL 64% DEI VOTI

Sconfitto Agostoni 732-401

A. FERRARI/LA PRIMA INTERVISTA DA SINDACO DI BARZIO

16:05

SILVANA PIAZZA NUOVA SINDACA DI INTROBIO

Battuto Adriano Airoldi 581-480

15:59

CORTENOVA – Sergio Galperti si conferma sindaco

Battuto Giancarlo Benedetti per 440-327

15:41

INTROBIO – Silvana Piazza 278-Airoldi 250 al seggio 2. Ormai la sfidante si avvia a vincere.

15:31

A CASARGO ANTONIO PASQUINI RESTA PRIMO CITTADINO

Batte nettamente Giovanni Pasquini per 474-48

15:25

BARZIO, ANDREA FERRARI TORNA SINDACO!

Risultato definitivo: 477-263 su Arrigoni Battaia

15:15

PARLASCO, DINO POMI SINDACO

ha battuto Enrico Bianchini con 60 voti contro 53

15:11

DAL LARIO – Cassinelli in vantaggio a Dervio, Molteni a Lierna

15:07

CORTENOVA – Galperti vince218-141 al seggio 1 (definitivo), 215-183 al 2 (provvisorio)

15:04

PRIMALUNA – Mauro Artusi avviato verso la vittoria

15:01

PASTURO – Agostoni 131-Artana 190

14:58

CASARGO – Tra i Pasquini, Antonio “asfalta” Giovanni 394 a 41 a circa 50 schede dal termine

14:54

BARZIO – Seggio 2. 200 Ferrari-153 Battaia, dato definitivo. 5 bianche

14:50

PASTURO – 104 Agostoni-162 Artana



14:43

CORTENOVA– Nella sezione 1 Galperti viaggia con oltre 60 preferenze di vantaggio. Nella 2 si è deciso di suddividere le schede in gruppi per poi contare un candidato alla volta. Si è partiti da Galperti, che ad ora ha circa 60 voti

14:48

BARZIO – Nei due seggi 321-203 per Andrea Ferrari

14:40

PRIMALUNA – Artusi 293-194 su Melesi

14:36

BARZIO – Sezione 1: Ferrari 100-Battaia 42

14:35

PRIMALUNA – Artusi avanti 227-165 su Melesi

14:34

INTROBIO – Seggio 1: lista Silvana Piazza 303, Airoldi 230.

14:32

INTROBIO – Seggio 1, a breve il conteggio definitivo. Ampia discussione attorno alle schede invalidabili

14:31

CORTENOVA

Sezione 1: primo distacco di Galperti con 95, Benedetti a 60

14:28

PRIMALUNA– 178-141 per Artusi (totale provvisorio dai due seggi)

14:26

CASARGO– Antonio Pasquini avanti 100 a 13.

14:24

BARZIO– 62 Ferrari-28 Arrigoni Battaia al seggio 1

14:22

CORTENOVA – Una quindicina di persone ad assistere allo spoglio. Presente anche il candidato Giancarlo Benedetti. La diversa modalità di lettura delle schede rende difficoltoso il conteggio live, che comunque pare indirizzato verso una sostanziale parità.

14:21

PRIMALUNA – Seggio 1 80-70 per Artusi, al 24-18

14:19

PASTURO – Artana altri 16 voti (3 Arrigoni Erika, 2 Davide Invernizzi, Silvio Mazzoleni), Agostoni altri 5 (Nadia Prandi , Galbani Luisella, Sara Manzoni, Marco Tricella).

14:16

CORTENOVA – Siamo veramente scheda a scheda, paritá assoluta.

14:16

PRIMALUNA – Seggio 1 58-58, prime schede al 2: Artusi 5-Melesi 4.

14:12

INTROBIO – Curiosità: una preferenza per “ladra”. Scheda potenzialmente invalidata

14:11

PASTURO – Nelle ultime 10 schede Artana 9-Agostoni 1

14:09

INTROBIO – Seggio scuole in sostanziale pareggio

14:06

PRIMALUNA– Seggio 2 ancora sigillato, nell’1 Melesi 37-Artusi 36.

14:03

PASTURO – Prevalenza iniziale per Artana

14:04

PRIMALUNA – Primo voto per Artusi. Al seggio n. 1 testa a testa tra i due candidati sindaco: 19 Artusi, 18 Melesi.

ORE 14:03

PASTURO – prime schede scrutinate: Agostoni – Erika Arrigoni, Agostoni – Antonio Pigazzi, Artana – Orlandi

Artana, Artana – Federico Invernizzi, Agostoni – tognon, Artana.

ORE 14:01

INTROBIO

Si lavora nei seggi (foto)

ORE 14:00

Termina ora la possibilità di votare nei Comuni; ultimi elettori nei seggi, poi partirà lo spoglio delle schede.

PAESI E LISTE CHE SEGUIAMO CON I NOSTRI INVIATI:

ORE 13:50

PASTURO – Il sindaco uscente (ricandidato) Artana attende l’avvio dello spoglio nel bar accanto il municipio



ORE 13:45

Sette i Comuni nei quali scattano tra poco gli scrutini: Pasturo, Barzio, Introbio, Primaluna, Cortenova, Parlasco e Margno, dove competono due liste in ciascun paese.



ORE 13:40

Pronti per la nostra diretta sulle elezioni comunali. Alle 14 la chiusura dei seggi e subito dopo l’inizio dello spoglio in 49 tra paesi e città del lecchese. Dei 12 valsassinesi, 5 hanno già il sindaco.